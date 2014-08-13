Украина решила отобрать у России часть имущества бывшего СССР - Семерак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.Читайте такжеУкраина планирует вернуть в свою собственность часть зарубежного имущества бывшего СССР - Минюст

«Впервые за все годы независимости правительство системно подошло к решению вопросов правопреемственности долгов СССР. Мы приняли решение о создании комиссии по защите интересов Украины в этом вопросе. Будет проведена инвентаризация всего, что может принадлежать Украине. Мы дойдем в этом вопросе до конца и заберем все активы, которые принадлежат Украине и до сих пор не возвращены, – вплоть до обращения в суды», - сказал министр.