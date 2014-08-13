Le Monde: продажа кораблей "Мистраль" - Москва бросает вызов Парижу

В статье под названием "Продажа кораблей "Мистраль": Москва бросает вызов Парижу", опубликованной во французской газете Le Monde говорится о том что, представители российской компании "Рособоронэкспорт", государственного посредника по экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения, заявили, что не оплатят счет за покупку корабля "Мистраль" пока Франция не доставит второй вертолетоносец, в то время как французские власти сказали, что поставка будет зависеть от "поведения России" в отношении украинского кризиса.

"Окончательные выплаты, в соответствии с условиями подписанного контракта, будут сделаны в ноябре 2015 года после того как будет доставлено второе судно".

В конце июля президент Франции Франсуа Олланд заверил российские власти в том, что первый корабль будет доставлен, как запланировано, в октябре 2014 года, но дату отправки второго судна он так и не назвал.

Этот контракт, переговоры о котором начались еще в 2008 году, вскоре после нападения России на Грузию, был подписан в июне 2011 года, когда президентом Франции был Никола Саркози. Он предусматривает строительство и продажу России двух военных кораблей вертолетоносцев за 1,2 млрд евро. Строительством кораблей занимается французская компания DCNS в Сен-Назере. Этот договор предусматривает также передачу технологий на общую сумму около 220 млн евро, а также обучение российских экипажей. Корабли назвали "Владивосток" и "Севастополь".

Строительство первого корабля "Мистраль" завершилось летом 2013 года, и в начале марта были проведены первые испытания в море. Корабль "Севастополь", названый в честь города в Крыму, полуострова, присоединенного к России в марте этого года, по планам должен быть доставлен в Россию в конце 2016 года. Строительство этих кораблей позволило создать 1 тыс. рабочих мест во Франции.

"Шантаж" Вашингтона

Но кризис в Украине, который погрузил Запад и Россию в наиболее серьезную конфронтацию с конца холодной войны, нависает над Парижем, который критикуют западные партнеры. Американские власти, в частности, утверждают, что поставка в Россию кораблей "Мистраль" "совершенно неуместна", а Европейский союз в начале августа решил перейти к третьей фазе санкций, направленных в самое сердце российской экономики.

По словам Владимира Путина, Вашингтон "шантажирует" Францию​​, чтобы она не выполняла свои обязательства перед Москвой. Россия предупредила Францию, что будет "отстаивать свои права до конца" в случае разрыва контракта.

В конце июля Владимир Путин объявил о планах по сокращению импорта европейской военной техники, утверждая, что Россия "вполне" способна самостоятельно производить все необходимое.