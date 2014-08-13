"Гуманитарный конвой" РФ может пройти через "Изварино" в Луганской области - источник

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Игорь Балута на своей странице в Facebook.

«Через границу Харьковской области гуманитарный груз из РФ не будет идти», - написал он.

Ранее информированный источник в правоохранительных органах заявил агентству, что гуманитарный груз из РФ не будет пересекать границу в Харьковской области.

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Возле пропускного пункта Плетеневка, что в Волчанском районе Харьковской области, где ожидали пересечения границы колонной автомобилей с гуманитарным грузом, работники ГСЧС сворачивают лагерь и склад, где планировалось принять груз.

Пограничники и правоохранители сняли оцепление перед пропускным пунктом Плетеневка.

По непроверенной информации, "колонна автомобилей может быть направлена через один из пропускных пунктов в Луганской области. Не исключено, что это будет Изварино".