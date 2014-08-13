Чиновники спорят о пропуске в Украину гуманитарного конвоя из РФ - Тымчук

Об этом в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Насколько мы знаем, в верхах идут дебаты, но давят сами международные организации...", - написал эксперт.

Кроме этого, группа Информационное сопротивление считает, что при всем негативе для Украины, эта провокация осуществляется по «лучшему из худших» сценариев.Читайте такжеУкраина не пропустит гуманитарный конвой РФ через Харьковскую область - Аваков

Официальная точка пересечения границы - пункт пропуска "Шебекино — Плетеневка" на границе Белгородской и Харьковской областей. Если бы РФ провела свои колонны на участках, контролируемых боевиками, Россия бы «легализовала» террористические организации на Донбассе в виде фактического признания их юрисдикции над контролируемыми участками госграницы Украины. Кроме этого, в такой ситуации украинская сторона была бы лишена возможности контролировать ввозимый груз, сообщает Тымчук.

Эксперт также отметил, что факт апеллирования к Международному комитету Красного Креста со стороны России выглядит обнадеживающе, поскольку этой организации можно доверять.Читайте такжеКрасному кресту не сообщали о том, что гуманитарный груз из России перегрузят на границе

Тымчук также коснулся и морального аспекта проблемы: "По нашему убеждению, принятие "помощи" со стороны РФ недопустимо".

"В то же время, со стороны Путина данная «помощь» выглядит лишь попыткой изобразить поддержку пророссийским террористам на Донбассе, что направлено как на самих боевиков, постоянно взывающих к Кремлю о помощи, так и на российскую аудиторию, которая также в своей массе выступает за поддержку пророссийских террористов в Украине", - отметил эксперт.