Дело об обстреле дома львовского мэра Садового пока не раскрыто - Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Пока это преступление к сожалению не раскрыто. Следствие рассматривает несколько версий", - написал Геращенко.

Следствие рассматривает несколько основных версий случившегося : террористический акт с целью дестабилизации ситуации во Львове; акт устрашения мера Львова с целью понудить совершить те или иные действия; конфликт с кем то из местных криминальных авторитетов и такого рода месть и устрашения одновременно; хулиганство. Читайте такжеНеизвестные обстреляли дом мэра Львова, возможно, из противотанкового оружия

Кроме этого, Геращенко прокомментировал задержание 6 человек, которые намеревались переправить большую партию оружия и взрывчатку из зоны АТО в Закарпатье.

"И поступили по Закону (правоохранители - Ред.) ! И изъяли оружие у этих ребят, какими бы патриотами они не были в душе. Потому что Закон должен быть один для всех и для милиционеров и для патриотов и даже (сейчас меня будет уничтожать крайне патриотическая часть Фейсбука ) для террористов!", - отметил Геращенко.

Он напомнил, что статья 263 Уголовного кодекса запрещает не законное приобретение, продажу, перевозку, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.