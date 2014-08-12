Преступники пытались переправить крупную партию оружия из зоны АТО в Закарпатье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, во время проведения оперативных мероприятий работниками УБОП УМВД Украины в Закарпатской области была получена информация о намерении группы лиц переправить из зоны проведения антитеррористической операции значительную партию оружия, боеприпасов и взрывчатки в Закарпатье. О чем они сообщили львовским коллегам.

В результате операции сотрудники УБОП ГУМВД Украины во Львовской области совместно с работниками СБМ ГУМВД и ГАИ на железнодорожном переезде в городе Стрый около 1.00 часа остановили два автомобиля Jeep Grand Cheroke на чешской регистрации.

При осмотре первого автомобиля обнаружены и изъяты предметы внешне похожие на: автомат АКМ №420808 «DUMMY», автомат МШ №4858; 7,62Х39, автомат №32364; 7,62Х39, автомат АКСУ №422038 «DUMMY», автомат АКСУ №421441, гранатомет РПГ-22 №ДМ10348, гранатомет РПГ-22 №6Г18ВА31 0847, пулемет ПК №АК776, винтовку «Сайга» №1018713; 7,62Х39, винтовку «Тигр» №ЛО9503131 с оптическим прицелом марки «Пилат», карабины форт-202 №02233 и форт-201 №МГ7520, охотничье ружье №2676, пневматическую винтовку «made in Germany» №05141516, 4 гранаты РГД-5, 3 гранаты Ф-1, 1 граната РГО с запалом, 2 гранаты РГН с запалом, 1 граната ВОГ-17М с запалом, 7 запалов к гранатам УЗРГМ, 49 магазинов АК, снаряженных патронами калибра 5.45 мм, 6 пустых магазинов АК, 4 магазина СВД снаряженные патронами 7,62 мм, патроны россыпью и в цинках калибра 7,62 и 5,45 мм и другие вещи.

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При осмотре второго автомобиля обнаружены и изъяты предметы внешне похожие на: гранату РГД-5 с запалом, магазин к АК снаряженный 30 патронами калибра 5,45 мм, магазин снаряженный 20 патронами калибра 7,65 мм, 3 штык-ножа, 2 радиостанции.

Автомобили были задержаны с использованием огнестрельного оружия в связи с отказом водителей остановиться. Правоохранители произвели выстрелы по колесам автомобилей. Пострадавших нет.

Задержанные лица доставлены в Стрыйский ГО ГУМВД Украины во Львовской области. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.