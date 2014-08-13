В Донецкой области спецподразделения МВД предотвратили теракт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, работниками Дружковского горотдела милиции во главе с Артемом Крищенко совместно со спецподразделениями ОКР и ГУБОП МВД Украины, а также группой взрыво-техников НИЕКЦ при ГУМВ Донецкой области, предупредили возможный теракт.

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«Сегодня, на автостоянке возле заправки на околице Дружковки, обнаружен и обезврежен автомобиль сепаратистов, «начиненный» взрывчаткой и автоматическим оружием», - отметил Шкиряк.

По его словам, из авто были изъяты: пулемет Калашникова, 7,62мм - 1 ед., сменный ствол - 1 ед., гранаты «Ф-1» - 10 ед., гранаты к подствольному гранатомету - 80 ед., патроны калибра 5,45 - 2160 ед., пулеметные ленты - 2 ед по 250 патронов., патроны к автомату калибра 7,62 - 660 ед., пулеметные патроны калибра 7,62 - 340 ед., взрывчатое вещество (тротил ) - 29, 2 кг Сопроводительные документы на производство - РФ.

Шкиряк отметил, что таким количеством взрывчатки можно взорвать большой железнодорожный мост, несколько многоэтажных домов, любое административное или правительственное сооружение, рынки, развлекательные центры.