В Москве полиция задерживает тех, кто собрался поддержать Украину: "Панихида закончилась"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, полиция полностью оцепила Леонтиевский переулок, где расположена украинская дипмиссия, и выталкивает тех, кто пришел.

Полицейские требуют уйти с проезжей части, выкрикивая в мегафон: «Панихида закончилась».

Читайте такжеВ Москве акцию в поддержку Украины пытаются сорвать «титушки»

Много задержанных скандируют: «Слава Украине!» «Героям слава!».

Также россияне, собравшиеся выкрикивают: «Позор!» и «Не забудем, не простим!».

Количество задержанных увеличивается.