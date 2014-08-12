В Москве полиция задерживает тех, кто собрался поддержать Украину: "Панихида закончилась"
20:35, 12 августа 2014Политика
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Московская полиция продолжает задерживать тех, кто собрался на акцию в поддержку целостности Украины.
Разгоняя акцию, полицейские выкрикивали «Панихида закончилась» / @paulgypteau
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, полиция полностью оцепила Леонтиевский переулок, где расположена украинская дипмиссия, и выталкивает тех, кто пришел.
Полицейские требуют уйти с проезжей части, выкрикивая в мегафон: «Панихида закончилась».
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Много задержанных скандируют: «Слава Украине!» «Героям слава!».
Также россияне, собравшиеся выкрикивают: «Позор!» и «Не забудем, не простим!».
Количество задержанных увеличивается.
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