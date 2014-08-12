Депутат Бандуров вышел из фракции Партии регионов
19:15, 12 августа 2014Политика
0 0
Народный депутат Владимир Бандуров вышел из состава депутатской фракции Партии регионов.
Владимир Бандуров вышел из фракции ПР / фото ru.golos.ua
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ссылаясь на соответствующее заявление депутата.
Читайте такжеВ ПР обсуждают замену Ефремову, новым главой партии может стать Новинский - СМИ
Владимир Бандуров был избран по избирательному округу №79 (Запорожская область). Он был заместителем председателя депутатской фракции Партии регионов (ПР).
Напомним, в последнее время депутаты массово покидают фракцию ПР. После выхода Владимира Бандурова фракция ПР насчитывает 77 депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter