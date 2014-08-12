Депутат Бандуров вышел из фракции Партии регионов

19:15, 12 августа 2014
Политика
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Народный депутат Владимир Бандуров вышел из состава депутатской фракции Партии регионов.

Владимир Бандуров вышел из фракции ПР / фото ru.golos.ua

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ссылаясь на соответствующее заявление депутата.

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Владимир Бандуров был избран по избирательному округу №79 (Запорожская область). Он был заместителем председателя депутатской фракции Партии регионов (ПР).

Напомним, в последнее время депутаты массово покидают фракцию ПР. После выхода Владимира Бандурова фракция ПР насчитывает 77 депутатов.

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