Депутат Бандуров вышел из фракции Партии регионов

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ссылаясь на соответствующее заявление депутата.

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Владимир Бандуров был избран по избирательному округу №79 (Запорожская область). Он был заместителем председателя депутатской фракции Партии регионов (ПР).

Напомним, в последнее время депутаты массово покидают фракцию ПР. После выхода Владимира Бандурова фракция ПР насчитывает 77 депутатов.