Партийный полураспад

Неотвратимость будущей парламентской избирательной кампании диктуют три ключевых фактора: выборы главы государства, угроза распада существующей хлипкой коалиции, а также усиливающееся «брожение» внутри основных политических партий.

Президенту нужна новая Рада

Кандидаты в президенты, в большинстве своем, высказываются о парламентских выборах в своих предвыборных программах довольно осторожно и без привязки к конкретным срокам голосования. А некоторые, как экс-премьер Юлия Тимошенко, и вовсе обходят тему скорейшего переизбрания Верховной Рады стороной.

Так, лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок обещает проводить выборы в Раду по «пропорциональной системе по открытым избирательным спискам». Аналогичный посыл есть и в предвыборной риторике у одиозного Олега Царева, настаивающего на необходимости проведения новых выборов в Верховную Раду «по системе открытых партийных списков».

В свою очередь, лидер КПУ Петр Симоненко считает, что прежде, чем назначать выборы в Верховную Раду, необходимо провести реформу избирательного законодательства, предполагающую формирование двухпалатного парламента. В его предвыборной программе сказано, что депутаты должны выбираться по пропорциональной системе (без указания открытости или закрытости списков), а «члены Совета регионов — по одномандатным округам». При этом, Симоненко не уточняет, когда же, в этом случае, вообще можно будет переизбрать Раду.

Сергей Тигипко также не говорит о сроках возможного голосования, но обещает провести «досрочные выборы в законодательные органы власти всех уровней и запретить партиям формировать закрытые списки».

Из всех 23-х кандидатов на пост главы государства только четыре четко указывают на необходимость проведения парламентских выборов в текущем году. Так, Ольга Богомолец обещает «внедрить в общество новую модель справедливого открытого избирательного процесса без политической коррупции и зависимости от олигархов, еще в 2014 году провести внеочередные выборы в Верховную Раду». На этом настаивает и народный депутат Олег Ляшко, который, помимо парламентских выборов, настаивает на проведении местных до конца текущего года.

Обещают приложить все усилия для проведения досрочных выборов в Верховную Раду (на пропорциональной основе по открытым спискам) до конца 2014 года Петр Порошенко и Василий Цушко. Последний, правда, ничего не пишет об открытых списках, зато указывает, что выборы должны состояться будущей осенью.

Впрочем, говорят ли кандидаты о грядущем переформатировании парламента, или умалчивают об этом, будущий президент, с большой вероятностью, в любом случае попробует изменить парламентские расклады «под себя». Распустить же нынешний созыв Верховной Рады придется, даже если главе государства удастся договориться о новой потенциальной коалиции. Во-первых, потому, что и сегодняшнее парламентское большинство трещит по швам: часть депутатов уже сбежали из страны, а нужное количество голосов за тот или иной законопроект, с трудом, набирается со второй или третьей попытки проголосовать. Во-вторых, потому, что самые крупные фракции и партии уже начинают дробление.

Печальная участь Партии регионов

Раскол в самой крупной парламентской фракции – Партии регионов – наметился еще в конце января. Тогда группа депутатов, формально подконтрольных Ринату Ахметову, отказалась голосовать в Верховной Раде без соблюдения процедуры, то есть, руками. И, несмотря на желание руководителя фракции Александра Ефремова как-то договориться, отказалась искать компромисс. Впрочем, еще до этого часть фракции не стеснялась устраивать Ефремову демарши. Вплоть до того, что «успокаивать» и «уговаривать» самых рьяных в Верховную Раду приезжал экс-президент Виктор Янукович.

Тогда это ему еще кое-как удавалось, но в начале февраля почетный регионал окончательно утратил контроль над фракцией. Причиной этому стало наличие различных групп влияния в Партии регионов, а также желание отмежеваться от своего прежнего лидера в период обострения уличных протестов. Это привело к тому, что к 20 февраля партия «посыпалась» как карточный домик. Лишившись и формального (экс-премьера Николая Азарова), и почетного (экс-президента Виктора Януковича) лидеров, часть регионалов ударились в бега, а часть – просто покинула ряды партии.

Весьма символичным, в этом смысле, должен был стать съезд Партии регионов, на котором регионалы собирались определиться с кандидатом на президентский пост. Особенно, учитывая тот факт, что некоторые из них, еще до назначения даты съезда заявили о своем желании баллотироваться. Таковыми, в частности, стали Сергей Тигипко и Юрий Бойко. В результате, после съезда, на котором единым кандидатом в президенты от Партии регионов был выдвинут экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, и Тигипко, и Бойко, а также Олега Царева, вовсе исключили из рядов ПР.

Впрочем, секретарь президиума политсовета партии, народный депутат Борис Колесников, посоветовал журналистам не делать из этого сенсаций. Мол, такое решение было принято на основании заявлений вышеназванных лиц, а против их исключения выступили только четыре участника заседания из 80-ти. Что, по его мнению, исключает какие-либо домыслы о расколе в партии. «Какой может быть раскол, если 90% на съезде — за кандидата в президенты Михаила Добкина», - сказал он.

Тем не менее, вслед за Тигипко, Партию регионов покинули еще 14 партийцев. «В тот момент, когда партии необходимы очищение и перезагрузка, определенные партийные лидеры вновь пошли по старому пути кулуарных соглашений. Власть в партии захватили люди, не готовые признавать ошибки, принимать необходимость изменений, прислушиваться к иной точке зрения, ставить интересы избирателей выше своих собственных. Партия продолжает оставаться закрытым акционерным обществом, целью которого является получение прибыли для определенных финансово-промышленных групп», - пояснили они свое решение отделиться.

«В результате на данный момент у Партии регионов нет ни стратегии, ни тактики, ни внятной позиции относительно ситуации в стране, относительно действий нынешнего правительства, относительно внешней политики Украины», - было сказано в их заявлении, озвученном 8 апреля.

А уже 10 апреля Сергей Тигипко заявил о намерении к следующим парламентским выборам сформировать новую политическую партию. «Это дело ближайшего времени. Мы не собираемся долго отсиживаться в статусе общественного движения», - сказал он.

Представляя свою президентскую предвыборную программу 23 апреля, Тигипко сообщил, что возродит партию «Сильная Украина», которую несколькими годами ранее «слил» Партии регионов.

Попытка разыграть восточную «карту»

Тем временем, «внятная позиция» оставшихся регионалов также появилась. После проведения чрезвычайного съезда депутатов всех уровней Донецкой области 16 апреля, Партия регионов предъявила нынешней власти меморандум с требованиями жителей региона. Речь идет, в частности, о закреплении за русским языком статуса второго государственного, для чего предлагается провести всеукраинский референдум в один день с президентскими выборами; распустить действующие ОГА и провести прямые всенародные выборы председателей областных и районных советов, а также на законодательном уровне утвердить автономную бюджетную политику в рамках унитарной страны.

Изменять эти нормы регионалы предлагают лишь конституционным большинством голосов в парламенте – не менее 300-ми голосами. Но, при этом, сами голосовать… отказываются. По словам народного депутата от Партии регионов Николая Левченко, бойкотировать голосование фракция будет до принятия закона об амнистии протестующих в восточных регионах и… начала процесса изменения Конституции.

Примечательно, что нынешняя власть, в принципе, согласна с основными пунктами меморандума регионалов. Так, власть обещает провести реформу местного самоуправления, предусмотрев децентрализацию и расширение полномочий территориальных общин, формирование исполнительных органов местными советами вместо госадминистраций, обеспечение полномочий регионов необходимыми финансовыми ресурсами и внедрение действенных механизмов участия общественности в принятии решений органами местного самоуправления. «Для достижения мира и взаимопонимания между гражданами Украины будет обеспечено право областным, городским и районным советам принимать решения относительно предоставления на территории соответствующего региона одновременно с государственным украинским языком официального статуса русскому или другим языкам, на которых говорит большинство местного населения», - отметил спикер парламента, и.о. президента Александр Турчинов.

Кроме того, по его словам, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности лиц по поводу событий, которые имели место во время массовых акций протеста, при условии добровольной сдачи государственным органам оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, устройств, а также освобождения всех занятых во время массовых акций зданий, помещений государственных органов и органов местного самоуправления.

Впрочем, учитывая, что никаких решений в парламенте принято не было, переговоры регионалов с коалицией зашли в тупик. Этому есть несколько причин. Первая — попытка сохранения статус-кво. После обострения ситуации на Востоке Украины, главный «акционер» нынешнего большинства в Партии регионов – Ринат Ахметов – пытается оставить за собой звание «хозяина Донбасса». Именно поэтому накануне Женевской встречи и от России, и от самих регионалов звучали предложения об обязательном присутствии на встрече представителя Юго-Востока Украины. Впрочем, ни США, ни ЕС на это не пошли, предпочитая разговаривать исключительно с центральной украинской властью, которую считают легитимной.

Вторая — деньги. После переговоров регионалов с коалицией на прошлой неделе, никто из депутатов не скрывал — камнем преткновения для подписания меморандума был не столько статус русского языка, сколько вопрос налогов и сборов, которые останутся в областных бюджетах после децентрализации. В частности, представители Партии регионов настаивали, что в государственный бюджет Донбасс, их традиционная вотчина, должен отдавать только НДС и акцизы. Все остальные поступления, по их мнению, должны оставаться в регионе. При этом, регионалы настаивали, что дотировать убыточные шахты региона все равно обязана… центральная власть! В коалиции, естественно, не согласились с такой постановкой вопроса о «полной финансовой автономии», особенно, учитывая, что дотации ежегодно составляют более 10 миллиардов гривен.

И, третья причина — гарантии стабилизации ситуации на Юго-Востоке. В этом пункте также прослеживается два фактора. Во-первых, не все из остатков Партии регионов заинтересованы в этом – часть регионалов хотят сохранить унитарность Украины, часть – настаивают на федерализации, есть и те, кто предпочел бы условную независимость региона.

Во-вторых, сколько бы регионалы не пытались убедить коалицию и самих себя в том, что они контролируют Восток, вряд ли люди с оружием, засевшие в зданиях ОГА, милиции и СБУ в этом регионе прислушаются к мнению представителей Партии регионов. Впрочем, свое отношение к регионалам уже продемонстрировали и мирные жители Востока Украины на «встречах» с кандидатом от ПР в президенты Михаилом Добкиным, обзывая его предателем и забрасывая яйцами.

«Батькивщина» vs «Фронт перемен»

Вероятнее всего, в ближайшем будущем раскол ожидается и в «Батькивщине»: фракцию залихорадило еще в конце прошлого года. Первыми «на выход» оказались соратники Арсения Яценюка по партии «Фронт перемен», влившейся в «Батькивщину» после договоренностей Яценюка с Тимошенко – Андрей Павелко (который, в последствии, покинул фракцию) и Владимир Полочанинов. Дело в том, что многие «фронтовики» не смирились с решением лидера партии о слиянии ее с «Батькивщиной». Поэтому, вопреки объединению партий, часть областных организаций «Фронта перемен» вела переговоры о создании новой политсилы. В этой связи в региональных ячейках уже произошел раскол по линии «Батькивщина» - «Фронт перемен». И, чем ближе будет дата внеочередных выборов в Раду, тем быстрее партийцы будут определяться, с кем идти на парламентскую гонку — с Тимошенко или Яценюком.

Кроме того, «Батькивщину» покинул народный депутат Роман Забзалюк. «Причина в том, что я вижу, что отдельные представители политических сил – как с одной стороны, так и с другой – толкают страну, фактически, на прямую конфронтацию, и на кровопролитие», - заявил он еще в декабре, после первого разгона Майдана.

Вслед за ним, уже в 2014 году, из рядов фракции был исключен народный депутат Анатолий Гриценко. Сам парламентарий, впрочем, пояснил это событие как личный выбор и отметил, что не видит смысла находится в «Батькивщине», не имея возможности влиять на принимаемые политсилой решения.

Дальнейший исход депутатов из «Батькивщины», пусть и не такой массовый, как в Партии регионов, наметился уже в феврале, после кардинальных изменений на внутриполитическом поле страны и выхода на свободу лидера партии, экс-премьера Юлии Тимошенко. Так, в начале апреля из партии ушел народный депутат Николай Томенко. «Учитывая то, что партия «Батькивщина» реализовала свои главные цели – стала полноценной партией власти, а также добилась освобождения Юлии Тимошенко – считаю возможным выйти из состава партии. Внепартийный статус даст возможность мне активнее сконцентрироваться на парламентской и общественной деятельности», - говорится в заявлении Томенко, опубликованном на его сайте.

По словам парламентария, его выход из партии не связан с президентскими выборами или выборами мэра Киева.

А вот народный депутат Леся Оробец, немногим ранее покидая «Батькивщину», не скрывала, что связано это с избирательной кампанией в столице. «Я выполнила свое публичное обещание. Иду в мэры Киева во внепартийном статусе», - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Выборы в Киеве несколько пошатнули и отношения в «Батькивщине» по линии центральный офис — киевская ячейка. Так, лидер столичной «Батькивщины» Юрий Одарченко, вопреки желанию местной ячейки назначить его главой КГГА, был отправлен наводить порядок в Херсонской области в качестве губернатора. В то же время, самой столичной ячейке намекнули, что ее вклад в общий рейтинг как «Батькивщины», так и лично Юлии Тимошенко — не так уж высок. Такой «пассаж» с Туровской многие восприняли неоднозначно, учитывая, что на минувшей парламентской кампании киевская «Батькивщина» дала в общий котел 31% голосов. Впрочем, что касается рейтингов Юлии Владимировны, то ее традиционным электоратом, продолжающим восторгаться харизмой экс-премьера, все же является провинция и глубинка, а не столица.

Кроме того, в киевской ячейке нет единого мнения и относительно поддержки на выборах в столице нынешнего главы КГГА, народного депутата от «Батькивщины» Владимира Бондаренко. Во всяком случае, сами партийцы говорят, что готовы поддержать на выборах мэра Киева другого кандидата: одни — лидера «Третьей республики», экс-министра МВД Юрия Луценко, другие — экс-народного депутата от «Батькивщины» Лесю Оробец, третьи — и вовсе лидера партии УДАР Виталия Кличко.

В любом случае, к внеочередным парламентским выборам «Батькивщина» придет изрядно «похудевшей». И рассчитывать на «автоматический» статус самой крупной парламентской фракции в новом созыве ей не стоит.

УДАР, «Свобода» и другие

Впрочем, в будущей парламентской кампании также может претерпеть изменения и состав УДАРа. Некоторым «ударовцам» союз Виталия Кличко и Петра Порошенко, с выдвижением последнего в президенты, не пришелся по душе. Главным образом потому, что рядовые «ударовцы» побаиваются, что окажутся не нужными в дальнейшей политической игре: то есть, что, если выборы будут проходить без мажоритарной составляющей, как того требует ныне действующая Конституция, часть нынешних депутатов могут просто не попасть в списки, которые, как известно, не резиновые. Впрочем, эти опасения могут быть напрасны: по сведениям УНИАН, договариваясь о совместной работе, Кличко и Порошенко приняли решение идти на парламентские выборы раздельными командами.

Несколько менее радужно выглядят перспективы ВО «Свобода»: так как, с одной стороны, действия некоторых народных депутатов от этой политической силы все чаще вызывают недовольство не только на Юго-Востоке Украины, но и в традиционных для «Свободы» западных областях. А, с другой — на электоральном поле соратников Олега Тягныбока появилась еще одна правая партия — Правый сектор. И, несмотря на то, что последняя вряд ли преодолеет проходной барьер, спутать карты «свободовцам» и откусить важную часть «свободовских» голосов ей вполне по силам. А, памятуя о позапрошлогоднем результате «Свободы» на выборах – зреет ощутимый риск непреодоления проходного барьера командой Тягнибока.

К слову, под угрозой непопадания в парламент следующего созыва может оказаться и КПУ. Опять же — из-за непреодоления проходного барьера. По данным последних социологических опросов КПУ готовы поддержать не больше 4% респондентов.

Татьяна Урбанская