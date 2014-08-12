Разоблачен шпион, который передавал боевикам данные о вылетах авиации сил АТО

Разоблачен шпион, который собирал данные о вылетах авиации сил АТО с военных аэродромов Николаева и Чугуева, сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении, контрразведкой Службы безопасности Украины прекращена преступная деятельность гражданина Украины З., 1983 года рождения, жителя г. Донецк, который собирал, обрабатывал и передавал информацию о деятельности сил АТО главарю одной из диверсионных групп террористической организации т.н. «ДНР» – «Бонакве».

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Установлено, что З. был завербован «Бонаквой» в апреле 2014 года, и выполнял задания по сбору информации о вылетах авиации сил АТО с военных аэродромов Николаева и Чугуева, размещении блокпостов, передислокации подразделений ВС Украины в Донецкой области. Также злоумышленник корректировал артиллерийский обстрел боевиками мирных населенных пунктов и позиций украинских военных.

Выявлены о и проверяются факты привлечения гражданином З. к разведывательной деятельности других лиц.