Штурмовая авиация сил АТО уничтожила несколько Т-64 и БТРов террористов

Остается напряженной обстановка и в других районах проведения антитеррористической операции (АТО), говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Члены террористических организаций продолжают противоправную деятельность, осуществляют вооруженное сопротивление военнослужащим вооруженных сил (ВС), удерживают под контролем населенные пункты, препятствуют деятельности государственных учреждений и представителям украинских СМИ, активно принимают меры по дискредитации силовых структур.

В течение суток террористы осуществили 27 обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС.

Военнослужащие АТО за минувшие сутки отбили 4 атаки террористов в районе населенного пункта Мариновка. Боевики атаковали позиции с использованием танков и БТРова, при поддержке артиллерии, в частности, реактивной системы залпового огня "Град". Огнем украинской штурмовой авиации уничтожено 3 единицы Т-64 и 2 единицы БТР боевиков.