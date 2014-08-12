Более 3,6 тысяч жителей Донбасса получили помощь на транзитных пунктах возле зоны АТО

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, с 3 июля спасатели развернули три транзитных пункта для встречи жителей восточных регионов, которые временно покидают территории проведения АТО: в Донецкой области – 2 (в Красноармейске и Волновахе), в Луганской области – 1 (в Сватово). На каждом из транзитных пунктов созданы все условия для временного пребывания людей. Каждый может получить медицинскую, психологическую помощь, зарегистрироваться и выбрать регион дальнейшего временного проживания на период проведения АТО.

В Красноармейске транзитный пункт развернут на территории стадиона школы № 14. На территории транзитного пункта спасатели развернули жилую зону для размещения внутренне перемещенных лиц в расчете на одновременное пребывание 330 человек. В транзитный пункт всего обратились 838 человек (из них 285 детей и 38 инвалидов), на протяжении суток обратилось 5 человек (из них 1 ребенок). На это время в пункте находится 11 человек (из них 3 детей и 1 инвалид).

В Волновахе транзитный пункт развернут на территории стадиона школы № 3, пункт позволяет осуществлять регистрацию, предоставление медицинской и психологической помощи и временно разместить 200 человек (смонтированы 17 палаток, установлены 120 коек). В транзитный пункт всего обратились 421 человека (из них 123 ребенка и 30 инвалидов), на протяжении суток обратились 20 человек (из них 4 ребенка и 5 инвалидов). В настоящее время в пункте находится 134 человека (из них 44 детей и 11 инвалидов).

В Сватово обустроен транзитный пункт для временного размещения 200 человек. Всего в жилой зоне развернуты 10 палаток, в случае необходимости дополнительно будут развернуты 10 палаток на 200 человек. В транзитный пункт всего обратились 2 тыс. 352 чел. (из них 616 детей и 11 инвалидов), на протяжении суток обратились 59 чел. (из них 8 детей). В настоящее время в пункте находятся 79 чел. (из них 9 детей).

Читайте такжеЗа прошлую неделю фонд Ахметова эвакуировал из зоны АТО около 4 тыс людейТаким образом, всего в транзитные пункты обратились 3 тыс. 611 чел. (из них 1024 ребенка и 79 инвалидов), на протяжении суток обратились 84 чел. (из них 13 детей и 5 инвалидов). В настоящее время в отмеченных пунктах находятся 224 чел. (из них 56 ребенка и 12 инвалидов), которым обеспечены соответствующими условиями для пребывания, решается вопрос относительно их отправки.

Читайте также5 августа более полутысячи человек выехали по "зеленому коридору" из ЛуганскаВсего, начиная с 7 июля, согласно заявкам региональных штабов и транзитных пунктов, обеспечена перевозка железнодорожным транспортом 3,2 тыс. чел. (из них 1240 детей), в том числе с 9.00 10 августа до 9.00 11 августа – 78 чел. (из них 5 детей).

Для координации действий с оперативным штабом относительно выезда из опасной зоны и получения консультаций по вопросам временного перемещения граждане могут обратиться по номеру «101» как со стационарного, так и с мобильного телефона, и по городскому номеру (044) 247-30-02.