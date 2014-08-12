Более 3,6 тысяч жителей Донбасса получили помощь на транзитных пунктах возле зоны АТО
Спасатели ГСЧС Украины на транзитных пунктах возле зоны АТО оказали помощь более 3,6 тыс. жителям восточных регионов.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, с 3 июля спасатели развернули три транзитных пункта для встречи жителей восточных регионов, которые временно покидают территории проведения АТО: в Донецкой области – 2 (в Красноармейске и Волновахе), в Луганской области – 1 (в Сватово). На каждом из транзитных пунктов созданы все условия для временного пребывания людей. Каждый может получить медицинскую, психологическую помощь, зарегистрироваться и выбрать регион дальнейшего временного проживания на период проведения АТО.
В Красноармейске транзитный пункт развернут на территории стадиона школы № 14. На территории транзитного пункта спасатели развернули жилую зону для размещения внутренне перемещенных лиц в расчете на одновременное пребывание 330 человек. В транзитный пункт всего обратились 838 человек (из них 285 детей и 38 инвалидов), на протяжении суток обратилось 5 человек (из них 1 ребенок). На это время в пункте находится 11 человек (из них 3 детей и 1 инвалид).
В Волновахе транзитный пункт развернут на территории стадиона школы № 3, пункт позволяет осуществлять регистрацию, предоставление медицинской и психологической помощи и временно разместить 200 человек (смонтированы 17 палаток, установлены 120 коек). В транзитный пункт всего обратились 421 человека (из них 123 ребенка и 30 инвалидов), на протяжении суток обратились 20 человек (из них 4 ребенка и 5 инвалидов). В настоящее время в пункте находится 134 человека (из них 44 детей и 11 инвалидов).
В Сватово обустроен транзитный пункт для временного размещения 200 человек. Всего в жилой зоне развернуты 10 палаток, в случае необходимости дополнительно будут развернуты 10 палаток на 200 человек. В транзитный пункт всего обратились 2 тыс. 352 чел. (из них 616 детей и 11 инвалидов), на протяжении суток обратились 59 чел. (из них 8 детей). В настоящее время в пункте находятся 79 чел. (из них 9 детей).
Читайте такжеЗа прошлую неделю фонд Ахметова эвакуировал из зоны АТО около 4 тыс людейТаким образом, всего в транзитные пункты обратились 3 тыс. 611 чел. (из них 1024 ребенка и 79 инвалидов), на протяжении суток обратились 84 чел. (из них 13 детей и 5 инвалидов). В настоящее время в отмеченных пунктах находятся 224 чел. (из них 56 ребенка и 12 инвалидов), которым обеспечены соответствующими условиями для пребывания, решается вопрос относительно их отправки.
Читайте также5 августа более полутысячи человек выехали по "зеленому коридору" из ЛуганскаВсего, начиная с 7 июля, согласно заявкам региональных штабов и транзитных пунктов, обеспечена перевозка железнодорожным транспортом 3,2 тыс. чел. (из них 1240 детей), в том числе с 9.00 10 августа до 9.00 11 августа – 78 чел. (из них 5 детей).
Для координации действий с оперативным штабом относительно выезда из опасной зоны и получения консультаций по вопросам временного перемещения граждане могут обратиться по номеру «101» как со стационарного, так и с мобильного телефона, и по городскому номеру (044) 247-30-02.