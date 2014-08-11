В Донецке 64 заключенных не вернулись в колонию строгого режима после артобстрела

В колонию строгого режима №124 в Кировском районе Донецка по состоянию на 17.30 не вернулись 64 заключенных.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского головы и горсовета Донецка.

После вчерашнего обстрела в колонии восстановлено электро- и водоснабжение. В исправительном учреждении для заключенных и для работников проведен инструктаж на случай возобновления артбострелов, с целью обеспечения безопасности отработан четкий план по укрытию в специально отведенных для этого местах.

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По состоянию на 17.30 в Донецке обстановка напряженная, сообщения о происшествиях в районах не поступают.

По сообщениям ГСЧС, сегодня в первой половине дня в результате попадания снаряда пострадал дом № 241 по ул Куйбышева - частично выбиты стекла в квартирах, пожаром уничтожен утеплитель на площади около 50 кв. м.

Аварийным бригадам удалось восстановить энергоснабжение поселков Магистральный и Застанционный. Остается обесточенной 21 трансформаторная подстанция в Куйбышевском районе, отсутствует энергоснабжение в микрорайоне Грабари, в Админпоселке, а также в домах по улице Собинова и трех многоэтажках по улице Химиков. Продолжает находиться без электроснабжения часть микрорайона Текстильщик, а также 4 трансформаторных подстанции шахты Лидиевка в Кировском районе.

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Не изменился маршрут следования автобусов и микроавтобусов № 41, их движение осуществляется только до шахты Лидиевка. Восстановлено до железнодорожного вокзала движение троллейбусов № 2 и трамваев № 1.