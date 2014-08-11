Часть районов Донецка обесточена, движение пассажирского транспорта - ограничено

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, по информации жителей, в Кировском и Ленинском районах периодически слышны звуки залпов и взрывов.

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Остаются обесточенными 2 электрические подстанции, расположенные на территории завода «Точмаш». Из-за этого без электроэнергии остаются жители микрорайона "Привокзальный" Куйбышевского района, микрорайона Путиловка и часть Киевского района – всего около 5 тыс. человек в многоэтажках и частных домах. Также обесточены здания областного пенсионного фонда, городской налоговой инспекции в Киевском районе, а также завод «Точмаш». Энергетики «Высоковольтных сетей» (ДТЭК) смогут приступить к восстановлению поврежденной линии электропередачи после прекращения боевых действий, подчеркнули в горсовете.

Также отмечается, что внесены изменения в схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, автобусы коммунальной собственности и маршрутные такси №41 "ДС Центр - ДС Абакумово" следуют только до шахты Лидиевка, троллейбусы №14 - до ДОКа, троллейбусы №2 - до 20-й больницы, трамваи №1 - до ул. Экономической.