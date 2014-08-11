Партия Левочкина считает украинских солдат "карателями" и не замечает аннексии Крыма

Партия Левочкина считает, что украинским военным должно помогать государство, а не они. Кроме этого в «Партии развития Украины» не считают, что в Автономной республике Крым произошел факт аннексии, а действия Вооруженных сил Украины на Донбассе считают «карательной операцией», сообщают НикВести.

Сразу после конференции состоялся подход к прессе председателя исполкома партии Сергея Ларина, но от неудобных вопросов журналистов ему на помощь пришли наиболее одиозные бывшие представители Партии регионов Вячеслав Рукоманов и Николай Машкин, - передает корреспондент НикВестей.

На вопрос журналиста, не хотят ли в новосозданной «Партии развития Украины» учредить в качестве гимна партии украинскую народную песню про Путина, председатель исполкома партии Сергей Ларин заявил, что не хотел бы связывать этот вопрос с фамилиями, относящимися к другим государствам.

На уточняющий вопрос, замечают ли в партии Левочкина агрессию России по отношению к Украине, Сергей Ларин ответил, что украинское правительство не использовало возможности добиться мира.

Председатель исполкома партии, непосредственно относящейся к Сергею Левочкину, не считает Российскую Федерацию источником проблемы на Донбассе и в Крыму. Он уверен, что жители Донбасса и Крыма требовали децентрализации, а их голос не услышали.

— Я не хочу говорить о лидерах других государств, с 22 февраля всю ответственность несет сегодняшняя власть, давайте копнем глубже. С чего начались волнения в Крыму, Донецкой и Луганской областях? Люди просили больше полномочий, децентрализации власти. А центральная власть не услышала. Произошло одно, второе, и потом то, о чем мы говорим. То есть, естественно, была поддержка с Российской Федерации, - сказал Сергей Ларин.

После этого Сергей Ларин принялся рассказывать о том, как страдает украинский народ и семьи военных от происходящих на Востоке Украины боевых действий. Но журналисты сразу же спросили Сергея Ларина, не хочет ли он через несколько часов встретить николаевских десантников, которые вышли из окружения на границе с Россией и несколько недель находились под обстрелом систем залпового огня «Град».

Ответа не последовало, после чего выяснилось, что так ратующие за Украину члены Партии Левочкинавообще приняли решение не помогать армии. Вместо этого они попытались объясниться, что организовывают гуманитарную поддержку для детей из Луганской и Донецкой областей.

— Мы помогаем детям и семьям погибших, которые пострадали от военных действий. Мы помогаем тем, кто пострадал от армии. Мы выбрали такую миссию для партии, - сказал Сергей Ларин.

После того, как бывший вице-губернатор Николаевщины Вячеслав Рукоманов отвел Сергея Ларина от журналистов, на вопросы СМИ отвечал член исполкома партии Николай Машкин.

Он в который раз подтвердил свое мнение о том, что на Майдане стояли западноукраинские радикалы-националисты, что в Крыму не произошел акт аннексии, а АТО является «карательной операцией».

Как известно, в Николаеве во время первой партконференции «Партии развития Украины» тремстам делегатам на протяжении 2 часов рассказывали о незаконности Майдана, о том, что нужно перестать убивать террористов и перестать раздражать Россию.