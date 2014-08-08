Об освобождении задержанного с 20 млн депутата-сепаратиста Левченко договаривался Ляшко - аудиозапись

Об этом свидетельствует опубликованная на хостинге Youtube запись телефонного разговора между Ляшко и заместителем главы Днепропетровской ОГА Святославом Олийныком, где Ляшко просит днепропетровского замгубернатора уговорить бойцов территориальной обороны отпустить задержанного Левченко и «не бить его».

В частности, он отмечает в разговоре: "Какой бы он не был, но все-таки коллега-депутат", и рассказывают, что Левченко пожаловался на избиения ногами.

Читайте такжеНезваные гости: как люди Януковича будут возвращаться во властьНапомним, 18 июля одиозный регионал был задержан на одном из блок-постов в Днепропетровской области. При обыске у него были обнаружены около 20 миллионов гривен наличными (некоторые СМИ называли сумму в 20 миллионов долларов). На следующий день один из главных симпатиков сепаратистов в Верховной Раде был освобожден, но перевозимая им сумма была изъята на нужды армии.

Ранее именно Левченко вывел в свет лидера террористической группировки «ДНР», «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева. «Я Павла давно знаю, он нам помогал», - говорил о Губареве сам Левченко на сессии Донецкого городского совета в феврале. После выступления Губарева на сессии горсовета, на площади перед зданием, при поддержке Левченко, будущий вожак террористов самоназвался «народным губернатором» Донбасса.

Фактически, бойцов батальонов «Азов» и «Шахтерск», о своей связи с которыми постоянно говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в настоящий момент убивают как раз непосредственные протеже Левченко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля пятеро народных депутатов от ВО «Свобода» помешали «регионалу» Николаю Левченко провести брифинг в кулуарах Верховной Рады и силой вытолкали его на улицу.

До этого в Верховной Раде произошла драка между депутатами из фракций Партии регионов и ВО «Свобода». Депутаты от "Свободы" хотели побить депутата-регионала Николая Левченко, который с трибуны заявил о том, что мирный план президента Петра Порошенко провален.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов прервал выступление Левченко, после чего депутат подошел к спикеру выяснять ситуацию, почему ему не дают выступать. В это время к трибуне подбежали несколько «свободовцев», в частности, Игорь Мирошниченко, и начали толкать Левченко.

В его защиту встали несколько «регионалов». После чего началась толкотня и небольшая драка в секторе между рядами коммунистов и «регионалов» в сессионном зале.