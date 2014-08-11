В Черкассы вернулись 170 пограничников из зоны АТО

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, пограничники несли службу в зоне АТО с 16 июня.

Среди воинов, которые вернулись, было 47 резервистов. Почти все они были из Черкасской области. В восточных областях страны осталась небольшая группа пограничников, которая будет заниматься поиском пропавших товарищей.Читайте такжеКанада передаст украинским пограничникам 32 тонны военного снаряжения

Встречали воинов сослуживцы, родители, жены и дети. Создав живой коридор, они встречали автобусы бурными аплодисментами и радостными возгласами. Однако не все пограничники вернулось в Черкассы – 12 военных погибли от пуль террористов.

Поздравить пограничников с возвращением приехали председатель Черкасского облсовета Валентина Коваленко, депутаты облсовета, первый заместитель председателя Черкасской ОГА Наталия Старикова.

По словам руководителя Учебного центра «Оршанец» Госпогранслужбы Игоря Павлова, военные Центра больше не поедут на восток. Такое решение было недавно принято руководством Госпогранслужбы.