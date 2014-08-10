Коморовский: В России идет внутренняя борьба между "ястребами" и "голубями"

Об этом он заявил в интервью телеканалу TVP Info, пише ZN.UA.

По словам польского президента, последствия "экономической войны" будут гораздо ощутимее для России, чем для Запада.

Он признал, что ограничения принесут потери, и это надо учесть.

По мнению польского президента, натиск западного мира, который обладает экономическим преимуществом, является эффективным и принесет результаты.

Коморовский подчеркнул, что если удастся повлиять на направление российской политики, позже нужно быть готовым к восстановлению отношений с Россией.

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Он добавил, что нынешний конфликт повлечет глубокую интеграцию в ЕС и закрепит его отношения с США.

"Европа станет более независимой от российских энергетических ресурсов, а доступ России к новейшим технологиям будет ограничен", - подчеркнул президент Польши.

Коморовский выразил надежду, что непосредственной угрозы вторжения российских войск в Украину нет.

"России не удалось таким образом разделить западный мир, а Украина начала защищать свою территорию. Это должны учесть российские политики, которые могут изменить ход своих действий", - отметил он.

По словам Коморовского, Путин задумался над тем, не лучше ли ему выйти из этого конфликта.

Президент Польши добавил, что в России продолжается внутренняя борьба между "ястребами" и "голубями".

Сейчас преимущество имеют "ястребы", но придет время "голубей", сказал Коморовский.