Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью мужа Черновол в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне АТО бойца батальона «Азов», мужа Татьяны Черновол - Николая Березового.

Об этом Порошенко написал на своей странице в «Фейсбук».

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«Сегодня мы получили трагическую новость. Во время активных действий в зоне АТО погиб боец батальона «Азов», муж Татьяны Черновол - Николай Березовой. Сочувствую семье погибшего Героя. Горжусь отвагой и мужеством, которую проявил Николай Березовой в ходе антитеррористической операции на Востоке Украины. Скорблю вместе со всей страной за каждым Героем, который положил жизнь ради Украины. Герои не умирают! Слава Украине! ", - написал президент.

Как сообщалось, 10 августа в Иловайске Донецкой области в бою погиб боец батальона милиции спецназначения "Азов" Николай Березовой - муж журналистки, уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики Татьяны Черновол.