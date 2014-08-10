В зоне АТО в бою погиб муж Татьяны Черновол

12:57, 10 августа 2014
Политика
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Под городом Илловайск в бою погиб боец батальона милиции спец назначения "Азов" , муж Татьяны Черновол - Николай Березовой. 

Николай Березовой / Facebook, Anton Gerashchenko

Cоветник Министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об этом в своем Facebook.

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"Вместе с Николаем погиб еще один боец батальона "Азов", имя которого устанавливается. (В районе боя сейчас не работает связь), - пишет Геращенко. 

Допис by Anton Gerashchenko.

По его словам, Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился представить Николая Березового и его павшего побратима к государственной награде за проявленное мужество и смелость на войне с терроризмом. 

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