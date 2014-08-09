Россия утром пыталась вторгнуться в Украину под видом миротворцев

Заместитель главы администрации президента Валерий Чалый рассказал в эфире одного из телеканалов, что "планировалась очень серьезная провокация со стороны РФ, которая могла уже в ночь на 9 августа привести к совершенно непредвиденным событиям и эскалации угрозы".

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"В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой РФ, вроде по согласованию с комитетом Красного креста. Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал он. В самом же Красном кресте опровергли заявления России, что это было согласовано с комитетом.