Россия утром пыталась вторгнуться в Украину под видом миротворцев

21:22, 09 августа 2014
Политика
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Колонна захватнической военной техники под видом миротворцев с гуманитарным грузом собиралась пересечь украинскую границу.

REUTERS

Заместитель главы администрации президента Валерий Чалый рассказал в эфире одного из телеканалов, что "планировалась очень серьезная провокация со стороны РФ, которая могла уже в ночь на 9 августа привести к совершенно непредвиденным событиям и эскалации угрозы".

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"В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой РФ, вроде по согласованию с комитетом Красного креста. Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал он.  В самом же Красном кресте опровергли заявления России, что это было согласовано с комитетом.

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