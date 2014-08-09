В Сумской области обстреляли авиаремонтный завод

20:50, 09 августа 2014
Политика
2 0

По предварительным данным 5 снарядов попали на территорию предприятия и повредили 2 вертолета, музейные экспонаты на смотровой площадке. По данным силовиков, жертв и других разрушений - нет. 

фото aviakon.com

Напомним, обстрел произошел в ночь на 9 августа, около 4.45, вероятно, из гранатомета. На месте работает следственно-оперативная группа представителей СБУ, прокуратуры и МВД.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter