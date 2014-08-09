В Сумской области обстреляли авиаремонтный завод

По предварительным данным 5 снарядов попали на территорию предприятия и повредили 2 вертолета, музейные экспонаты на смотровой площадке. По данным силовиков, жертв и других разрушений - нет.

Напомним, обстрел произошел в ночь на 9 августа, около 4.45, вероятно, из гранатомета. На месте работает следственно-оперативная группа представителей СБУ, прокуратуры и МВД.

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