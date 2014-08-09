Подтвержден факт обстрела авиаремонтного завода "Авиакон"

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома". "В ночь на 9 августа, около 4.45, осуществлено 4 выстрела, вероятно, из гранатомета в сооружения ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", - говорится в сообщении. Также уточняется, что "3 выстрела попали в заводской музей, где был поврежден макет вертолета. Еще одним выстрелом попали в крышу распределительной станции. Пострадавших нет, разрушения незначительные, предприятие функционирует в привычном режиме".

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На месте работает следственно-оперативная группа представителей СБУ, прокуратуры и МВД.

Предприятие входит в состав ГК "Укроборонпром", и специализируется на ремонте и модернизации вертолетов.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 01.00, в Харькове был обстрелян из огнемета Бронетанковый завод, который специализируется на ремонте техники для вооруженных сил Украины.