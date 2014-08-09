В Запорожской области задержана диверсионная группа из Донецка

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным СБУ, террористы прибыли на территорию области из Донецка для разведывательно-подрывных действий по дестабилизации ситуации и совершения террористических актов на стратегических объектах Запорожской области.

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Во время задержания сотрудники СБУ изъяли у боевиков боеприпасы и документы, подтверждающие их принадлежность к террористической организации "ДНР".

В настоящее время продолжаются допросы задержанных и оперативно-следственные действия.