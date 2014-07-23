СБУ задержала жителя Артемовска, который прослушивал переговоры пилотов и следил за блокпостами ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Артемовске (Донецкая область) местного жителя, который незаконно собирал и передавал террористам на востоке Украины информацию о передвижении и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в зоне АТО.

Читайте такжеДиверсионная группа напала на коллону сил АТО возле Капитаново Луганской области

Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин Украины Дмитрий Правденко по указанию одного из главарей террористов Соловьянова С.В. в мае-июле с.г. незаконно прослушивал радиопереговоры ВСУ. Он также наблюдал за передвижением украинских военных и передавал эти сведения бандформированиям, которые вели обстрел позиций сил АТО и сбивали украинские самолеты.

После того, как украинские воинские подразделения вытеснили боевики из Артемовска, Правденко остался в городе и продолжал шпионить в интересах террористов.

Читайте такжеСБУ изъяла у краматорских боевиков значительное количество наличных

У злоумышленника изъята модернизованная радиостанция, другие вещественные доказательства его противоправной деятельности, он признал свою вину. Материалы переданы следователям СБУ для открытия уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.