На Луганщине под угрозой похищения остаются 170 детей

В Луганской области в опасности и под угрозой похищения остаются 170 детей.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась с открытым обращением к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой. В обращении говорится о фактах вооруженного препятствования эвакуации лиц, в том числе большого количества детей, с территории Луганской области.

В частности, подчеркивается, что «по имеющейся информации, на данный момент вооруженные лица продолжают осуществлять давление на администрацию туберкулезного диспансера города Алчевск Луганской области с целью незаконного вывоза в РФ 22 детей, которые находятся на лечении в отмеченном медицинском учреждении».

Кроме того, до сих пор не вывезены на безопасные территории воспитанники Краснодонского областного детского дома интерната (в заведении 128 воспитанников, из которых 85 – это дети. Из 85 детей 51 ребенок имеет статус ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской заботы. Из общего количества воспитанников 64 лежачие) и Ровеньковского областного детского дома интерната (в заведении 174 воспитанника, из которых 20 – это дети, из них 10 имеют статус детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы).

Читайте такжеВ Луганске террористы похитили детей-инвалидов - омбудсман

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 8 августа представителями вооруженных террористических формирований, которые действуют на востоке Украины, было незаконно перемещено через пункт пропуска «Изварино-Донецк» в Российскую федерацию семь украинских детей в возрасте до 2-х лет, больных детским церебральным параличом, похищенных из Дома малютки города Луганск.