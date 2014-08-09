Россия завершила военные учения возле границы с Украиной - СМИ
Авиация, принимавшая участие в учениях, передислоцирована на аэродромы постоянного базирования.
На полигоне Ашулук в Астраханской области России завершились плановые учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, которые проводились под руководством главнокомандующего Военно-воздушными силами.
Об этом проинформировали в Минобороны РФ, пишет BBC Украина.
"В настоящее время авиация, принимавшая участие в учениях, передислоцирована с оперативных аэродромов на аэродромы постоянного базирования, расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений приступили к погрузке техники для отбытия в пункты постоянной дислокации", - указали в Минобороны.
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Учения, которые длились с 4 по 8 августа, вызвали резкую критику Киева и международного сообщества.
Запад расценил такие действия России как очередную акцию устрашения и демонстрации силы.