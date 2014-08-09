Россия завершила военные учения возле границы с Украиной - СМИ

На полигоне Ашулук в Астраханской области России завершились плановые учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, которые проводились под руководством главнокомандующего Военно-воздушными силами.

Об этом проинформировали в Минобороны РФ, пишет BBC Украина.

"В настоящее время авиация, принимавшая участие в учениях, передислоцирована с оперативных аэродромов на аэродромы постоянного базирования, расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений приступили к погрузке техники для отбытия в пункты постоянной дислокации", - указали в Минобороны.

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Учения, которые длились с 4 по 8 августа, вызвали резкую критику Киева и международного сообщества.

Запад расценил такие действия России как очередную акцию устрашения и демонстрации силы.