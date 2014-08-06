Süddeutsche Zeitung: Улица за улицей, квартал за кварталом

Об этом в своей статье на сайте газеты Süddeutsche Zeitung пишут Хавьер Касерес, Юлиан Ханс и Франк Нинхёйзен.

Это просто еще одна новость из многих, что в Донецке на пересечении проспекта Мира и Университетской улицы взорвался подрывной заряд, в то время, когда там проходила группа вооруженных сепаратистов. Восемь человек ранены. Это, возможно, предвестник того, что в последующие недели только усилится: улица за улицей, квартал за кварталом, именно так украинская армия, по собственному заявлению, хочет взять под свой контроль Луганск и Донецк и тем самым выиграть борьбу за власть между Киевом и сепаратистами на востоке страны.

Сразу после предполагаемого сбития малазийского самолета Украина усилила наступление. Она сузила военное кольцо вокруг Донецка и Луганска; теперь войска, видимо, готовятся к взятию городов. Людей, которые остались, попросили покинуть Донецк, Луганск и Горловку по коридорам для беженцев. Есть ли угроза своего рода решающей битва, в которой этот конфликт будет кроваво закончен?

Напряжение растет, а с ним также и проблемы, особенно с обеспечением. Городские власти Луганска говорили во вторник о «гуманитарной катастрофе». Часть жителей уже несколько дней без света, электричества и интернета. Мусор невозможно вывозить, и поскольку водопроводная станция Лугансквода находится в средине района, где ведутся бои, не может быть обеспечена хлором, то питьевую воду больше не дезинфицируют должным образом, сообщает агентство УНИАН. У Киева мало времени. 24 августа, на День Независимости, все должно уже быть позади. Такова цель, как анонимно сообщил сотрудник службы безопасности газете Kyiv Post.

Как поведет себя Россия?

Но основной вопрос остается: Как поведет себя Россия? В Киеве хорошо осознают, что с наступлением армии риск эскалации растет. « Возможно, что подготовка к штурму Донецка станет поводом для вторжения на украинскую территорию», цитирует донецкое онлайн издание заместителя секретаря СНБО, Михаила Коваля. « Все меры, которые принимаются восточнее Украины, свидетельствую о том, что российские вооруженные силы готовятся к активным боям».

Также высокопоставленные представители вооруженных сил Соединенных Штатов снова предупредили о возможном вторжении регулярных российских войск в Украину. Россия за прошедшие недели снова усилила свои подразделения возле украинской границы, сообщает New York Times, ссылаясь на Пентагон. Согласно этой информации, до 21 000 человек из различных родов войск находятся в боевой готовности всего в нескольких километрах от границы с Украиной.

«Мы просто не знаем, что думает Путин»

Эксперты разведки США предполагают, что за этим стоит план, ввести на восток Украины российских солдат под предлогом «миротворческой миссии», если украинская армия и дальше будет продвигаться в борьбе против сепаратистов. «Чем успешнее украинские силы, тем больше давление на Москву, чтобы та еще больше нагнетала обстановку», цитирует газета сотрудника разведки, имя которого не называют. Он также признает: «Мы просто не знаем, что думает Путин».

Видео военных автомобилей с эмблемой российских миротворцев всплыли за последние дни на YouTube и Twitter, говорят, некоторые были сняты на украинской территории. Сделать независимую оценку записей было невозможно. Уже на прошлой неделе советник по безопасности Барака Обамы, Энтони Блинкен, говорил «о четком перераспределении российских войск вдоль границы», которое вызывает опасения «так называемой гуманитарной интервенции». Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, однако, отрицает такие планы.

После старта масштабных учений ВВС Россиив понедельник Министерство обороны в Москве пыталось преуменьшить значение маневров. Военный полигон Ашулук в Астраханской области расположен более, чем в 1000 километров от украинской границы, заявил представитель министерства. Речь идет о «рутинных» учениях, которые не имеют ничего общего с Украиной. Тем не менее, пресс-секретарь не согласился с отчетами, в котором сказано, что часть учений проводилась недалеко от украинской границы. Пресс-секретарь Государственного департамента США, Дженнифер Псаки, ранее выразила беспокойство. «Учения такого масштаба провокационны и служат лишь для дальнейшего обострения напряжения».

«Ответ на учения НАТО»

Министерство обороны в Москве назвало сами учения «беспрецедентными». До пятницы бомбардировщики, истребители, вертолеты и истребители-перехватчики будут имитировать защиту от «масштабной ракетной атаки». Кроме того, в этом месяце должны проводиться учения с ракетами S-400 последнего поколения. Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Московского института политического и военного анализа, также подчеркнул рутинный характер учений; однако, полковник из Совета по военной промышленности российского правительства в интервью газете Süddeutsche Zeitung назвал их «ответом на учения НАТО» в странах бывшего Варшавского договора.

После падения украинского президента Виктора Януковича в феврале, российские вооруженные силы проводят учения почти каждую неделю - иногда ближе, иногда дальше от границы с Украиной. Недавно, в конце июля, примерно 300 солдат с 30 вертолетами имитировали бои в Ставрополе и Ростове. Регионы расположены в непосредственной близости от районов Донецка и Луганска, в которых ведутся бои. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о результатах проведенных учений и заявил, что вооруженные силы способны переместить в течение короткого времени до 65 000 человек на расстояние 3000 километров. Учения в марте также сопровождали аннексию Крыма русскими солдатами в немаркированных мундирах.

Введенный министром экономики, Зигмаром Габриэлем, запрет на экспорт для центра боевой подготовки в Мулино, на восток от Москвы, по словам Министерства обороны России, не имеет никакого влияния на работу комплекса. «Сейчас все объекты готовы на 95 процентов. 1-го сентября начинается этап тестирования, и до 1-го декабря все будет готово к использованию», сказал генерал-лейтенант, по данным агентства Интерфакс в Москве. Что сейчас не доставят из Германии, армия получит от государственной военной промышленности. Тем не менее, Россия из-за «нарушения контракта» хочет подавать в суд для возмещения убытков. "Мы будем защищать наши интересы", сказал заместитель министра обороны Юрий Борисов в Москве.

Российская армия значительно сильнее украинской

В случае вторжения украинской армии нечего противопоставить российской. В настоящее время, по оценкам, 30 000 украинских солдат отправлены в регионы, где идут ожесточенные бои. Но в течение многих лет армия недополучала оснащения. Новый президент Петр Порошенко объявил наращение вооружения и, чтобы собрать деньги для армии, ввел налог на войну, но так быстро состояние не изменится.

В Брюсселе, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу изучил исходные цифры сообщений New York Times. Россия «без пояснений» нарушила международное право, оккупировала Украину, поддерживает сепаратистов и «сейчас расположила плюс-минус 20 000 солдат на восточной границе Украины», сказал Вершбоу. Это было довольно интересно, так как в понедельник днем в НАТО речь шла о 12 000 солдат –так что данные New York Times кажутся новыми для штаб-квартиры НАТО. То же самое касается и комиссии ЕС, которая восприняла новые учения России несколько разочаровано: "Все это не способствует деэскалации", говорилось в заявлении.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в бельгийском Монсе подчеркнул единство НАТО. Альянс твердо намерен «защищать всех союзников от любой угрозы», сказал Расмуссен в рамках визита британского премьера Дэвида Кэмерона в штаб-квартиру НАТО. Расмуссен уже несколько недель старается успокоить страх восточных членов НАТО перед Россией. НАТО приняло меры «для усиления совместной защиты на море, на суше и в воздухе». Кроме того, подготовка к следующему саммиту НАТО в полном разгаре. Там должен быть принят «План действий по оперативной готовности в меняющемся мире».

За выбором слов скрывается намерение НАТО, увеличением количества учений содержать больше солдат в странах-участницах альянса. Таким образом, принятые обязательства по размещению будут соблюдены в одностороннем порядке. Кэмерон выразил этот план словами, что на саммите в Уэльсе также речь должна идти о том, «как можно сохранить мощное присутствие в последующие месяцы». Кэмерон также высказался в пользу усиления штаб-квартиры НАТО в Польше. В Брюсселе по-прежнему общим является мнение, что украинский конфликт «не решить военным путем».