США предостерегают РФ от ввода войск в Украину, включая "гуманитарную помощь"

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявила во время выступления в Совете безопасности ООН постоянный представитель США Саманта Пауэр

Она подчеркнула, что любое введение российских войск было бы «абсолютно неприемлемым» и «рассматривалось бы, как вторжение в Украину».

Как заявил в пятницу вечером заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, Россия готовила «очень серьезную провокацию» с введением в Украину своих «миротворцев», но эта провокация была сорвана.

Эта провокация должна была состояться уже в ночь на субботу «привести к непредсказуемым событиям и эскалации», но ее предупредили «благодаря оперативной дипломатической работе президента Украины», сказал он в эфире «Первого национального» телеканала.

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В пятницу Министерство обороны России заявило о завершении военных учений на юге России, которые критиковали США и называли «провокационным» шагом по отношению к Украине.

В среду в НАТО заявили, что Россия накопила на границе с Украиной около 20 тысяч военных и может ввести их под видом миротворцев. В альянсе считают, что Россия может использовать свои войска под прикрытием гуманитарной или миротворческой миссии.

Читайте такжеМИД просит Россию воздержаться от попыток отправки "гуманитарных" конвоев в УкраинуПосол России в ООН Виталий Чуркин ранее заявил, что Москва хочет послать гуманитарную миссию для помощи гражданскому населению на восток Украины.

В Администрации президента Украины заявили, что введение на территорию Украины «миротворческого контингента» со стороны России будет расцениваться как прямая агрессия.