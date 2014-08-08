На Донетчине СБУ задержала диверсионную группу, работавшую по заданию спецслужб РФ

Как сообщает пресс-центр СБУ, диверсанты задержаны 3 августа.

Группой руководил гражданин Украины «Б», 1975 года рождения.

Установлено, что «Б» прошел специальную подготовку в военном лагере в Ростовской области РФ, где получил навыки диверсионно-подрывной деятельности, в частности, овладел обращением с взрывчатыми веществами.

По данным СБУ, выполняя указания кураторов из ГРУ ГШ ВС РФ, «Б» на протяжении апреля-июня в составе группы других наемников осуществлял поиск лиц, готовых за деньги выполнять диверсионные задачи в Донецком регионе. В частности перед террористами ставилось задачи по дестабилизации обстановки в Мариуполе, Новоазовске, пгт Ялта Донецкой области. Группа под управлением «Б» также собирала и передавала в штаб террористов разведывательные сведения о расположении украинской военной техники, блокпостов ВС Украины.

Читайте такжеСБУ: Действия боевиков на Донбассе трудно предсказать, потому что у них нет тормозовУстановлено, что диверсант организовывал и принимал участие в вооруженных нападениях на воинскую часть в Мариуполе 16 апреля с.г. и на здание Мариупольского городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области 9 мая с.г.

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