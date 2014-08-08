На Донбассе царит атмосфера страха и террора: боевики похитили более 900 человек
Об этом заявил помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович, докладывая на заседании Совета Безопасности ООН.
На украинском Донбассе царит атмосфера страха и террора, боевики захватывают заложников и похищают людей.
Об этом заявил помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович, докладывая перед Советом Безопасности ООН, сообщает Украинская правда.
Он заявил, что сбитие Боинга вызывает ужас и сострадание, и должно быть расследовано, особенно учитывая заявления, что это могла быть спланированная акция.
"Нестабильная ситуация продолжается, несмотря на объявленный официальной властью режим прекращения огня. Следует обеспечить предстание виновных перед судом", - заявил Шимонович.
В его отчете указывают на "быструю профессионализацию групп боевиков, которые все лучше организованы и обеспечены тяжелым оружием".
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"Политическое и военное руководство (боевиков - ред.) включает не только украинцев, но и граждан РФ", - говорится в отчете.
Шимонович заявил, что на Донбассе "царит атмосфера страха и террора".
По его данным, на контролируемой боевиками территории похищено 924 человека, часть из которых похитили исключительно для получения выкупа.
Помощник генсека рассказал, что боевики принуждают инвалидов, ВИЧ-инфицированных и наркозависимых к строительным и другим работам.
Особое внимание в ООН обратили на положение детей, которым следует обеспечить возможность выехать из зоны боевых действий.
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В то же время Шимонович подчеркнул, что на территориях, которые находятся под контролем легитимной киевской власти, жизнь возвращается в нормальное русло.
Как пример, он привел Славянск.
Отдельно помощник генсека ООН обратил внимание на рост преследования и дискриминации украинских граждан в Крыму.