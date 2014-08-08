Совет безопасности ООН сегодня проведет заседание относительно Украины
10:56, 08 августа 2014Политика
1
Совет безопасности ООН проведет сегодня заседание по ситуации с правами человека в Украине.
Совет безопасности ООН сегодня проведет заседание относительно Украины / ukrmap.su
Об этом сообщает ВВС Украина ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что встреча постоянных представителей Совбеза ООН инициирует Литва.
Заседание состоится в 10:00 утра по Нью-Йорку (17:00 по Киеву).
В Министерстве иностранных дел положительно оценивают доклад относительно ситуации в области прав человека в Украине, подготовленный по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧ).
Миссия продолжает фиксировать случаи грубых нарушений прав человека со стороны представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», прежде всего права на жизнь. Отмечается, что уже не отдельные гражданские лица, а целые города и поселки используются террористами в качестве «живых щитов».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter