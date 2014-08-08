Совет безопасности ООН сегодня проведет заседание относительно Украины

Об этом сообщает ВВС Украина ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что встреча постоянных представителей Совбеза ООН инициирует Литва.

Заседание состоится в 10:00 утра по Нью-Йорку (17:00 по Киеву).

В Министерстве иностранных дел положительно оценивают доклад относительно ситуации в области прав человека в Украине, подготовленный по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧ).

Миссия продолжает фиксировать случаи грубых нарушений прав человека со стороны представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», прежде всего права на жизнь. Отмечается, что уже не отдельные гражданские лица, а целые города и поселки используются террористами в качестве «живых щитов».