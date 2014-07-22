Регионала Левченко пинками вытолкали из здания Рады

Как передает корреспондент УНИАН, как только Николай Левченко встал в пресс-пойнте в кулуарах ВР, к нему подошли пятеро депутатов из фракции “Свобода”, схватили под руки и вытолкали на улицу, сопровождая свои действия ударами ногами и возгласами.

“Беги к Ахметову, расскажешь ему, кто убивает украинских солдат. Давай, пошел отсюда”, - сказал депутат Игорь Мирошниченко, обращаясь к Левченко.

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Депутаты-«свободовцы» объяснили свой поступок тем, что Левченко в течение трех пленарных заседаний запрещено выступать, соответствующее решение было принято сегодня на заседании парламента.

“Сегодня Верховная Рада приняла решение. Человека, если его можно назвать человеком, лишили права три дня появляться в Верховной Раде, а он приходит и продолжает работать. Он не имеет права о чем-либо вообще говорить, а должен сидеть в тюрьме за свои высказывания и каяться на коленях днями и ночами перед сотнями украинцев, которых убивают российские солдаты и московские оккупанты”, - отметил Мирошниченко.

Как сообщили УНИАН сотрудники ВР, Левченко специально запланировал свой брифинг на вечернее время во время пленарного заседания, чтобы отвлечь внимание его политических оппонентов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка между депутатами из фракций Партии регионов и ВО «Свобода».

Депутаты от “Свободы” хотели побить депутата-регионала Николая Левченко, который с трибуны заявил о том, что мирный план президента Петра Порошенко провален.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов прервал выступление Левченко, после чего депутат подошел к спикеру выяснять ситуацию, почему ему не дают выступать.

В это время к трибуне подбежали несколько «свободовцев», в частности, Игорь Мирошниченко, и стали толкать Левченко. На его защиту встали несколько «регионалов». После чего началась толкотня и небольшая драка в секторе между рядами коммунистов и «регионалов» в сессионном зале.

Председатель ВР поставил на голосование вопрос об удалении из сессионного зала депутата Левченко за провокации в сессионном зале. За это решение проголосовал 171 народный депутат, и Турчинов попросил Левченко покинуть сессионный зал.

После этого депутаты от КПУ и большинство «регионалов» покинули сессионный зал Верховной Рады.