Российский суд арестовал на 2 месяца командира батальона 72-й бригады

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, который находится в здании суда.

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В это же время суд продолжает рассматривать материалы в отношении еще 4 украинских офицеров. "Заседание еще проходит, сейчас принято решение арестовать на 2 месяца командира первого батальона 72-й бригады, майора Ивана Войтенко. По остальным офицерам заседание продолжается, но все понимают, что сценарий давно согласован", - сказал сотрудник консульства.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на возражения самого Ивана Войтенко и его российского адвоката, суд решил проводить заседания в закрытом режиме. "Нас выставили из зала", - отметил сотрудник консульства.

Он подчеркнул, что требовал, чтобы суд приобщил к делу требование правительства Украины немедленно освободить украинских офицеров, которых удерживают незаконно.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. Впоследствии почти все они вернулись в Украину. Россия продолжает удерживать 5 украинских офицеров.

Сегодня следственный комитет РФ попросил российский суд арестовать 5 офицеров 72-й бригады вооруженных сил, которых "подозревают" в "использовании тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия", "также проверяется их причастность к обстрелу российской территории".