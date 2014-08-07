Бойцы 72-й бригады обвинили руководство в том, что их бросили на произвол

Возмущенные новостью, что их везут не домой в Белую Церковь, а на Черниговщину, 170 десантников отказались ехать дальше и требовали, чтобы их доставили домой, некоторые ребята не видели родных уже несколько месяцев.

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Как рассказал военнослужащий бригады Евгений Настич по телефону, половина из бойцов собирается саботировать дальнейшее перемещение, ведь им не говорят конечный маршрут поездки. В поезде десантников не обеспечили ни едой, ни водой. Бойцов в спецпоезде перевозят из города в город. Ранее десантникам обещали пару дней передышки в Киеве, поскольку их часть дислоцируется в Белой Церкви. Но теперь военным приказано не расходиться, потому что следующей остановкой их "путешествия" станет Чернигов.

В рядах десантников назревает недовольство, половина из них угрожает остаться в Киеве, если им не сообщат о конечном пункте назначения. 10 бойцов уже ушли из поезда и сообщили, что оставаться на Киевщине.