Часть 72-й моторизованной бригады отступила на территорию России

Об этом РБК-Украина заявил спикер пресс-центра антитеррористической операции на Донбассе Алексей Дмитрашковський.

"Военнослужащие 72 бригады разделились на две части. Одна из них прорвала кольцо террористов, другая часть военнослужащих прикрывала этих военнослужащих. Потом у одной из частей закончились патроны и припасы. Была повреждена военная техника, которая находилась на поле боя. После этого личный состав был вынужден выехать в район пункта пропуска России. По последним данным, военнослужащие находятся на территории России. Количество военнослужащих уточняется", - заявил Дмитрашковский.

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По его словам, к военнослужащим, которые прикрывали прорывающих кольцо террористов, уже прибыла подмога.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России заявила, что сегодня более 400 украинских военных попросили убежища в РФ. Как там уточнили, украинским военным открыли гуманитарный коридор и пропустили их в Россию.