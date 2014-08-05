Отступать в Россию бойцам 72-й бригады помогали наблюдатели ОБСЕ

Об этом говорится в отчете представителей ОБСЕ, которые работают на российско-украинской границе, обнародованном во вторник.

"В течение 1-2 августа миссия наблюдателей ОБСЕ получила звонки от офицеров 72-й механизированной пехотной бригады, которые рассказали, что около 600 украинских военных были окружены сепаратистами и остались без боеприпасов, топлива и продовольствия", - говорится в отчете, передает Украинская правда.

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Договориться с боевиками о получении коридора для выхода украинским военным не удалось, и они обратились к представителям ОБСЕ.

Военные просили предоставить им возможность отойти до российского пункта пропуска "Гуково" и "убедить их руководителей в Минобороны Украины согласиться на этот вариант".

"2 августа 12 военных 72 бригады пересекли границу через пункт пропуска Гуково в 22 часа", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, эти военные при содействии РФ вернулись в Украину в ночь с 3 на 4 июля.

4 июля "в общем 437 военных (в том числе 147 пограничников) перешли в РФ хорошо организованными группами по 100 человек".

Днем 4 августа наблюдатели встретились с начальником пункта "Гуково", который сообщил, что 192 военных уже вернулись в Украину, а остальные - отправятся позже.