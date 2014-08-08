Следственный комитет РФ просит суд арестовать 5 украинских офицеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этого ведомства.

«Следователями проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности этих военнослужащих к преступлениям против мирных граждан на территории Луганской и Донецкой областей. На основании полученных данных в качестве подозреваемых задержаны командир первого батальона 72 механизированной бригады Вооруженных сил Украины Иван Войтенко, а также его подчиненные: заместитель командира Виталий Дубиняк, командир танкового батальона Александр Поляков, начальник штаба Александр Охрименко и командир первой роты Дмитрий Устилко. В своих показаниях задержанные признают сам факт участия в военных действиях и применении различных видов оружия», - говорится в сообщении.

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«При этом они отрицают, что применяли это оружие против мирных граждан. Однако следствие располагает доказательствами, что именно 72 бригада по приказу командира Войтенко с 19 июля по 3 августа при обстреле городов Краснопартизанск и Краснодон Луганской области использовала тяжелое наступательное вооружение неизбирательного действия, в результате чего были ранены и погибли не менее 10 мирных граждан и разрушены не менее 20 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Эти данные подтверждаются и свидетельскими показаниями других украинских военных, служивших в этой бригаде и перешедших на территорию Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Кроме этого, утверждается, что оружие, которым располагала 72 бригада, аналогично тем видам, которые могут использоваться, в том числе, и для обстрела боеприпасами, начиненными зажигательной смесью Н-17 (так называемыми «фосфорными» зарядами), следователи проверяют причастность задержанных к применению этих запрещенных международными правовыми актами боеприпасов. Также проверяется их причастность к обстрелам российской территории, заявили в СК.

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«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении пятерых подозреваемых меры пресечения в виде ареста», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрелов вынуждены были отступить на территорию РФ. Впоследствии почти все они вернулись в Украину. Россия продолжает удерживать 5 украинских офицеров.

Заседание суда над 5 украинскими офицерами 72-й бригады состоится в городе Красный Сулин Ростовской области.