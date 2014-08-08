Die Welt: Владимир Путин силен, но ненадолго

Об этом пишет в своей статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt, Нина Хрущева.

Когда некомпетентность в Кремле принимает убийственные черты, лидеры могут начинать дрожать. Когда новость о сбиении самолета МН17 малазийских авиалиний над Украиной просочилась в России, люди с хорошей памятью вспомнили о советском нападении на самолет 007 корейских авиалиний в сентябре 31 год назад и политических последствиях этого события.

Тогда Кремль сначала распространял ложь, в которой сообщал, что не имеет отношения к пропавшему самолету корейских авиалиний. Позже он утверждал, что самолет пролетал в рамках американской шпионской миссии. Но внутри советского руководства инцидент стал поворотным пунктом. Событие закончило карьеру маршала Николая Огаркова, начальника Генерального штаба и сторонника самой жесткой политики, чьи шаткие и несостоятельные попытки, оправдать сбиение самолета, оказались для Кремля глубоко постыдными.

Некомпетентность Огаркова (и неумелое враньё) в сочетании с продолжающейся с 1979 года и быстро развивающейся в неудачу советской войной в Афганистане способствовали прогрессирующей шаткости системы сегодня. Застой начался во время пребывания в должности Леонида Брежнева и обострился после его смерти в 1982. Его преемники, сначала человек из КГБ, Юрий Андропов, а затем Константин Черненко из ЦК Компартии, во время своего прихода к власти не только находились одной ногой в могиле, но и были не в состоянии реформировать Советский Союз.

Восхождение Горбачева

Огромные потери людей в Афганистане (которые были схожи по количеству с американскими потерями во Вьетнаме, но, что в течение более короткого периода времени) указали многим на то, что Кремль стал угрозой самому себе. Нападение на гражданский авиалайнер, казалось, подтверждает это снова зарождающееся мнение. Это осознание стало тем, что ускорило приход Михаила Горбачева к власти и увеличило поддержку предложенной Горбачевым политики гласности и перестройки среди советского руководства.

История – не судьба, но можно быть уверенным, что, по крайней мере, некоторые из окружения Путина, если даже не сам Путин, думали о неудаче Огаркова, а также о ее последствиях для советской элиты. В конце концов, верхи в Кремле, как и сам Путин, определяют себя через идеалы прошлого; они не ищут новых, направленных на будущее перспектив.

Фактически обоснование Путиным аннексии Крыма очень похоже на аргументацию Брежнева для вторжения в Афганистан. Тогда Брежнев говорил о том, чтобы запутать врага и попытаться окружить страну. В 2004 году, во время выступления перед ветеранами, Путин с оглядкой на советское вторжение в Афганистан заявил, что были легитимные геополитические причины защищать центральноазиатскую границу Советского Союза. В марте он назвал такие же опасения по поводу безопасности, чтобы оправдать захват территории в Украине.

Экспансионистская политика Брежнева

В эпоху Брежнева экспансионистская политика была выражением нового растущего богатства страны, идущего от продаж энергоносителей. Также наращивание военной мощи Путина и модернизация последних десяти лет была профинансирована доходами от экспорта энергоносителей. Этот недавний денежный дождь из энергетического сектора покрывает некомпетентное управление экономикой Путина, при котором рост и государственный доход, тем временем, полностью зависят от нефтегазового сектора.

Кроме того, некомпетентность Путина простирается далеко за пределы экономических проблем. Его силы безопасности действуют по-прежнему жестоко и никому не подотчетны. В некоторых частях страны они объединились с преступными группировками. Его управляемая система правосудия не оставляет обычным людям никакой надежды. И регулярно халатность и вопиющая безответственность приводит к взрывам на военных объектах, нефтяных платформах, шахтах, больницах, домах престарелых, не говоря уже о авариях на подводных лодках.

Если общественная поддержка аннексии Крыма Путиным снизится - а это обязательно произойдет – то его неудачи в свете катастрофы самолета МН17 станут более очевидными. Если бы Россия была хорошо функционирующим государством, Путин мог бы и дальше сопротивляться давлению лидеров оппозиции. Но после обвинения оппозиции в том, что режим Путина полностью состоит из "жуликов и воров", вызвало большой резонанс, потому что русские своими глазами видели подтверждение этих слов.

Патриотизм будет рушиться

Делая себя фактически государством, Путин – так же, как геронтократия, которая развалилась с приходом Горбачева – с течением времени должен будет отвечать за все неудачи государства. Хотя благоразумные русские становятся жертвами высокомерия и ошибок Путина, это не относится к остальному миру. Маловероятно, что его партнеры - прежде всего другие страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) – смогут еще закрыть глаза на пренебрежение международным правом и национальным суверенитетом своих соседей, как они сделали на недавнем саммите в Бразилии.

Путину только 61, так что он на 10 лет моложе тех руководителей, которые завели Советский Союз в пропасть, и согласно Конституции, он может оставаться у власти еще, по меньшей мере, 10 лет. Но с валовым внутренним продуктом (ВВП), который в 2013 вырос всего на 1,3 процента и с учетом санкций, которые все же могут ускорить снижение экономики, патриотическая гордость не защитит его надолго.

Переоценка собственных сил в Афганистане и ложь о сбиении самолета корейских авиалиний ускорил падение советского режима, так что крах был неизбежен. Есть веские основания полагать, что усилия Владимира Путина по восстановлению России как великой державы, провалятся.