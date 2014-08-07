На Донбассе из органов внутренних дел уволено около 1,7 тысячи милиционеров

На сегодняшний день в Донецкой и Луганской областях из органов внутренних дел уволено около 1700 милиционеров.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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В частности, как отметил начальник Департамента кадрового обеспечения МВД Украины Виктор Сливинский, уже на следующий день после освобождения от террористов соответствующей территории встает вопрос: кто будет заниматься охраной общественного порядка, можно ли привлекать личный состав, который находился на временно захваченной территории?

Учитывая это, министерством было сформировано несколько групп, которые в своем распоряжении имеют детектор лжи (полиграф). В группы включены специалисты по психологической службе, кадровой, из подразделений внутренней безопасности.

Сливинский подчеркнул, что самоцели уволить нет, есть вопрос, с кем работать дальше. Он отметил, что сейчас по объективным причинам невозможно провести аттестацию.

"Поэтому эти группы идут как передовые, разведывательные – изучить ситуацию, избавиться уже от тех работников, которых использовать в дальнейшем будет невозможно. Я думаю, процесс будет долгим. Необходимо будет проходить еще аттестацию личного состава, необходимо подумать, кого привлечь, возможно, из других регионов", - сказал он.

По мнению Сливинского, переаттестовать нужно около 80% личного состава милиции Донецкой и Луганской областей, а это около 20 тыс. милиционеров.

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"На сегодняшний день приказами как министра, так и руководства Донецкой и Луганской областей уволено около 1700 человек. Это люди, которые, скажем так, не явились на работу и на сегодняшний день место их пребывания неизвестно. Есть часть людей, которые сами написали рапорты, – не готовы они служить, есть часть людей, которых уволили за нарушение дисциплины, но это не основная часть территории", - отметил Сливинский.

По его словам, уже завершена проверка в райотделах Славянска, Краматорска, Артемовки и Дружковки, работает группа в Красном Лимане и Константиновке Донецкой области, а также в райотделах недавно освобожденных населенных пунктов Луганской области - Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.