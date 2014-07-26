После освобождения Горловки откроется путь на Донецк - СНБО

Силы Антитеррористической операции (АТО) заняли позиции на окраинах Горловки в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Силы АТО продолжают плановое наступление на захваченные боевиками территории Украины. Подразделения ВС Украины уже подошли и заняли позиции на окраинах города Горловка Донецкой области», - сообщил он.

«После его освобождения открывается прямой путь на город Донецк», - отметил Лысенко.