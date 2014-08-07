Le Monde: Торговая война между Москвой и Западом набирает обороты

Об этом сообщается в статье под названием «Торговая война между Москвой и Западом набирает обороты», опубликованной в газете Le Monde.

«Встречи с послами Эквадора, Бразилии, Чили и поверенного в делах Аргентины в России состоятся 7 августа», с целью обсудить «возможное увеличение поставок продуктов питания из этих стран на российский рынок», – сообщил Россельхознадзор.

Москва ограничила импорт мяса

Ранее Россия решила ограничить импорт мяса и крупного рогатого скота из нескольких европейских стран, якобы по санитарным причинам. Российская организация здравоохранения сообщила о вспышке эпидемии коровьего бешенства у крупного рогатого скота в одном из регионов Румынии, а также катаральной лихорадки у овец и рогатого скота во многих регионах Италии, Греции и Болгарии. Румынская организация здравоохранения сразу же заявила о том, что этот запрет не имеет смысла, так как «Румыния не экспортирует говядину и скот» в Россию, и опровергла информацию об эпидемии, сообщив, что был только «единичный случай» коровьего бешенства.

В пятницу Москва также ввела эмбарго на ввоз овощей и фруктов из Польши в связи с «неоднократными нарушениями» срока действия сертификатов, угрожая распространить свои запреты на другие страны-члены ЕС.

Россия – чистый импортер продовольственных продуктов, особенно яблок, бананов, помидор, картофеля, мяса и рыбы. Объем импорта продуктов питания составил 12,6 млрд. евро за период с января по май 2014 г., в то время как объем экспорта был всего 5,3 млрд. долл.

Влияние на французские компании

Помимо этих ответных мер, некоторые европейцы опасаются, что санкции против Москвы будут иметь негативные последствия и для её торговых партнеров, особенно европейских. В среду Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR) Эммануэль Киде предупредил, что эти меры «повлияют на все французские компании, работающие в России или с Россией, независимо от сферы деятельности».

Санкции, которые ввел ЕС, ограничивают доступ иностранных инвесторов к российским государственным банкам, в результате чего им будет «все труднее и труднее финансировать себя». По данным CCIFR, 1200 французских компаний работают в России, и более 6000 компаний экспортируют свою продукцию в эту страну. Как сообщил президент CCIFR, на данный момент ни одна французская компания не ушла с российского рынка, но число безработных во Франции может вырасти «до 150 тыс. человек, если санкции ужесточат еще больше».

Финляндия готова просить «компенсацию» у Евросоюза

В Финляндии премьер-министр Александр Стубб выразил обеспокоенность по поводу последствий этих санкций. В среду он заявил, что готов просить о «некоторой компенсации» у ЕС, если эти меры нанесут «непропорциональный» ущерб экономике Финляндии.

Финляндия, которая пытается выйти из рецессии, уже видит последствия сокращения объемов торговли с Россией. По данным Банка Финляндии, снижение роста на 3 пункта в России оказывает влияние на рост финской экономики в рамках 0,5 пункта.

Новые санкции Канады

Несмотря на взаимный ущерб от санкций, Канада в среду объявила о введении новых экономических мер против двадцати двух российских и украинских компаний и организаций, а также запретов на поездки для девятнадцати руководителей двух стран.

В частности, правительство Канады ввело санкции против Банка Москвы, Банка ВТБ, Россельхозбанка, авиакомпании «Добролет», а также в отношении украинского отельного комплекса «Нижняя Ореанда» и нескольких государственных компаний, находящихся в Крыму, который был аннексирован Россией. Канада также готовит санкции в отношении нефтяного сектора российской экономики.

В санкционный список попали четырнадцать российских граждан, в том числе руководители служб внешней и внутренней разведки, пять украинцев, министр внутренних дел Крыма и лидеры сепаратистов.

Coca-Cola отказывается от рекламы

Вследствие западных санкций, американский бренд Coca-Cola убрал свою рекламу с четырех российских телеканалов, как сообщает российская газета «Ведомости», подчеркивая, что имея годовой бюджет 51,7 млн. евро, компания является одним из крупнейших рекламодателей на российском рынке.

Первый канал, «Звезда», принадлежит Министерству обороны России, а остальные три – REN-TV, «Пятый канал» и «Домашний» входят в состав холдинга, контролируемого банком «Россия», который считается личным банком высокопоставленных чиновников Кремля, и против которого были введены одни из первых санкций Запада после аннексии Крыма Россией в марте.

Европейский союз с 1 августа применяет санкции, направленные на то, чтобы убедить президента Владимира Путина перестать поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Они ограничили доступ России к европейским рынкам капитала, ограничили продажу России высоких технологий и оборудования в области энергетики, а также было введено эмбарго на поставки оружия и военной техники.