Боевые действия на месте катастрофы "Боинга" возобновят после приостановки поисковых работ

Как сказано в переданном УНИАН сообщении Государственной комиссии по расследованию крушения самолета Boeing 777 «Малазийских авиалиний», «экспертами рабочей группы по проведению расследования согласовано, что режим прекращения огня в зоне падения самолета, установленный президентом Украины в соответствии с запросом международных экспертов, который тщательным образом соблюдают Вооруженные силы Украины, не будет действовать до начала второй фазы расследования».

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.

Читайте такжеЭкспертам понадобится длительное время, чтобы найти все останки жертв катастрофы Boeing-777В Украину 27 июля прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета. При этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Однако эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии, несколько дней не могли попасть на место падения самолета из-за стрельбы.

31 июля международным экспертам впервые удалось попасть на место катастрофы самолета.

Читайте такжеВторую фазу поисков на месте падения Boeing обсудят на следующей неделе - ГоскомиссияОднако их работа постоянно перерывалась из-за действий террористов. И 6 августа Нидерланды решили приостановить поисковые работы на месте крушения Boeing «Малайзийских авиалиний» в Украине. По словам премьер-министра страны Марка Рютте, «на данном этапе международным специалистам опасно находиться в регионе, учитывая ухудшение ситуации на востоке Украины». «Поэтому мы прекращаем деятельность по поиску тел и личных вещей жертв авиакатастрофы», - сообщил глава голландского правительства.

Вторая фаза поисков на месте падения малазийского самолета Boeing 777 в Донецкой области будет обсуждаться на будущей неделе, сообщили в Государственной комиссии по расследованию катастрофы самолета сегодня, 7 августа.