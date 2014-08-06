Нидерланды приостанавливают работу на месте крушения Boeing-777

Нидерланды приостанавливают поисковые работы на месте крушения Boeing "Малайзийских авиалиний" в Украине.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, цитируя премьер-министра страны Марка Рютте.

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По его словам, "на данном этапе международным специалистам опасно находиться в регионе, учитывая ухудшение ситуации на востоке Украине".

"Поэтому мы приостанавливаем деятельность по поиску тел и личных вещей жертв авиакатастрофы", - сообщил глава голландского правительства.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.

Расследование теракта непосредственно на месте началось в пятницу, 1 августа, - туда смог попасть 101 международный эксперт из Нидерландов и Австралии.