Власть не должна проявлять «мягкотелость» в вопросе демонтажа баррикад в центре Киева - эксперт

Об этом Черненко сказал в комментарии УНИАН по поводу сегодняшних событий на Майдане Незалежности, когда коммунальные службы пытались освободить центр города от баррикад и палаток, но встретили сильное сопротивление так называемых «майдановцев».

«То, что происходит в последние месяцы на Майдане, оно не отвечает ни духу, ни форме того Майдана, который мы все пережили. И все эти разговоры, что эта Майдан, чтобы контролировать власть, не выдерживают никакой критики», - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в европейских демократических странах власть подконтрольна обществу и там «в центре столиц нет мусорника».

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Черненко подчеркнул, что существует множество других механизмов, которыми можно контролировать власть, и следует учесть, что сегодня Украина живет в условиях войны, поэтому нормальное функционирование страны, столицы, в том числе коммуникаций, как никогда необходимы.

«Происходящее сегодня на Майдане осложняет коммуникацию, столица не может жить полноценной жизнью. Это была большая иллюзия, что там остались люди для того, чтобы контролировать власть. Есть тысяча историй, как эти же люди занимались рейдерством, нападали на журналистов, пьянством. Это (демонтаж баррикад и палаток – УНИАН) нужно было делать. И бесспорно, я думаю, что власти не должны проявлять здесь мягкотелость», - сказал Черненко.

По его словам, «тема деликатная» и может вызвать много негативных оценок. «Но я помню, когда еще во времена Януковича среди ночи за считанные минуты тысячи киевлян добирались, чтобы защитить Майдан. Сегодня и социологические опросы, и действительность показывают, что тот Майдан с этим не имеет ничего общего. Поэтому Киеву давно пора жить нормальной жизнью», - убежден эксперт.