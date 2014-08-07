В России задержали командира батальона 72-й бригады и четверых офицеров - журналист

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Роман Бочкала.

"Командир 1 батальона 72й бригады и четверо офицеров этого же воинского подразделения, взяты под стражу и находятся в СИЗО г. Донецк Ростовской области. Их обвиняют в нарушении ст. 356 уголовного кодекса РФ - применение запрещенных средств и методов ведения боя", - сообщил журналист.Читайте такжеБерлин требует немедленно освободить летчицу Савченко - СМИ

Он добавил, что санкция данной статьи предполагает тюремное заключение сроком до 20 лет.

"От себя добавлю - наших бойцов пытаются шантажировать дабы они дали свидетельства против своего командования, против Украины", - сказал Бочкала. Читайте такжеАдвокат: Савченко - не единственный гражданин Украины, похищенный и перевезенный в РФ

Напомним, Россия незаконно задержала украинскую летчицу Савченко, а также режиссера из Крыма Сенцова.