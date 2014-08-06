Если Россия введет войска в Украину, армия готова дать "прямой ответ" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, ссылаясь на официальные заявления НАТО.

“В организации отмечают, что Россия может использовать свои войска под видом гуманитарной или миротворческой миссии“, - сказал Лысенко.

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Он отметил, что в докладе пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску отмечается, что “мы не будем гадать, что на уме в России, но видим, что она делает и это вызывает серьезную обеспокоенность”. По словам Лысенко, Лугнеску прибавила, что действия России ведут к дальнейшему обострению ситуации и подрывают усилия, направленные на поиск дипломатического разрешения кризиса.

На уточняющий вопрос, касающийся возможности начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Лысенко ответил: “Вторжение, теоретически оно есть. Мы анализируем все возможные его стороны. Однако сказать, что для этого делается, мы не можем, поскольку это активно используется разведкой противоположной стороны”.

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На вопрос, как будет действовать украинская сторона в случае, если вторжение произойдет, Лисенко ответил: “Если есть прямая агрессия, то, разумеется, будет прямой ответ”.