Генсек НАТО допускает, что РФ рассматривает возможность дальнейшего вторжения в Украину

Об этом генсек альянса заявил в четверг в Лондоне, выступая в Чатман-Хаусе, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в штаб-квартире НАТО.

Он подтвердил, что в НАТО сейчас видят новое российское военное наращивание - „по крайней мере, более несколько тысяч российских войск развернуты на границе с Украиной, и мы видим военные маневры в районе Украины”.Читайте такжеГенсек НАТО подтвердил новое наращивание войск РФ на границе с Украиной

„Если их наращивают, чтобы закрыть границу и остановить поток оружия и боевиков, это было бы положительным шагом. Но это не то, что мы видим. Я считаю это очень печальным шагом назад. Кажется, что Россия рассматривает возможность дальнейшего вторжения”, - считает Расмуссен.Читайте такжеТымчук: потоки наемников и оружия из России стали плотнее

В связи с этим, генсек НАТО выразил уверенность в том, что, если „Россия будет вмешиваться и в дальнейшем, международное сообщество должно твердо реагировать”. „Это означает более глубокие санкции, которые бы имели негативное влияние на Россию”, - добавил он.