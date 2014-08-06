Из Крыма и зоны АТО уже переселено более 83 тысяч человек - Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в числе переселенцев 28 тысяч 15 детей, 9 тысяч 687 инвалидов и пожилых людей.

Под надзором Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины находятся 849 объектов на 45 828 мест, где размещено 17 499 человек.

Читайте такжеНекоторые переселенцы из зоны АТО не хотят работать - губернатор Киевщины

Наибольшее количество таких объектов находятся в Донецкой, Херсонской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Черкасской областях.

Меньше всего переселенцев на сегодняшний день приняли Тернопольская и Черновицкая области.

Как отмечается в сообщении, Минздравом организовано предоставление медицинской помощи временно перемещенным лицам непосредственно в населенных пунктах, где они находятся.

В частности, за медицинской помощью по состоянию на 5 августа к врачам обратились 10 692 переселенца из АРК, Севастополя, Донецкой и Луганской областей, что составляет 12,8% всех зарегистрированных, из них 8 534 ребенка (79,8%). За весь период госпитализировано 2 168 человек (20,3%), из них 1 978 детей (72,7%), проведено 11 249 профосмотров (13,5%), родился 191 ребенок.

Специалисты Минздрава Украины совместно с международными агентствами подготовили и согласовали перечень и количество гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц (индивидуальные аптечки, аптечки на объектах расположения ВПЛ, наборы-пакеты для новорожденных, наборы для неотложной помощи и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте с.г. Россия начала военную агрессию в Луганской и Донецкой областях.